Der rücksichtslose Umgang mit der Natur und ihren Bewohnern hat uns so weit gebracht, dass ein Käfer bei einem großen Bauprojekt berücksichtigt werden muss. Mit der Bezeichnung "Krone der Schöpfung" wäre ich sehr vorsichtig. Wenn es das je gegeben hätte - von der Evolutionsforschung ist das ja schon lang widerlegt -, haben wir das auf jeden Fall mit unserem Hochmut verwirkt. Und so dumm, sich seinen eigenen Lebensraum zu zerstören, ist nicht mal so ein kleiner Käfer.



Heidrun Plöchl, 5582 St. Michael