So wenig Antworten auf so viele Herausforderungen

Andreas Koller hat in seinem Leitartikel (SN, 10. 12.) (leider) den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf getroffen.

Es gibt so viele Herausforderungen und die derzeitige Regierung findet gemeinsam so wenige Antworten. Der ÖVP ist die Wahl in ihrem Kernland Niederösterreich so wichtig, dass sie bereit ist, dafür Österreich und schließlich auch die EU in Geiselhaft zu nehmen. Und die Grünen sind offensichtlich aufgrund der derzeitigen Umfragewerte bereit, die Rolle des Appendix der Regierung zu spielen, obwohl immer deutlicher wird, dass die wichtigen Vorhaben, den Klimaschutz betreffend, am Interessensspektrum des Koalitionspartners abprallen. So verhelfen beide Regierungsparteien angesichts des Selbstzerstörungsprozesses innerhalb der SPÖ der FPÖ aufs Regierungspferd (-pony). Das ist angesichts der jüngeren Geschichte (Ibiza!) und der Notwendigkeit, dem rechten Populismus in Europa Paroli zu bieten, erschreckend.

Mag. Hartwig Schwaiger, 4400 Steyr