So wird sich nie etwas ändern

Fassungslos habe ich den Artikel über die vorgeschriebenen Stellplätze in manchen Gemeinden gelesen. In Puch werden vier Stellplätze pro Wohneinheit vorgeschrieben - der ÖVP-Bürgermeister argumentiert das damit, dass es, "spätestens wenn es eine Party gibt", eng wird. Geht's noch? Es soll wertvoller Boden zubetoniert werden, damit Partybesucher vor der Haustür parken können? Dann die Aussage, Österreich allein könne das Klimaproblem nicht lösen. Das ist schon klar, aber wenn jeder Politiker auf der Welt so argumentiert, wird sich nie etwas ändern.

Dieser Mangel an Kreativität ist unfassbar und exemplarisch für das Denken dieser in der Vergangenheit verhafteten Partei. Liebe Kinder, ich bitte euch: Appelliert an eure Eltern, Politiker, die so denken, bei der nächsten Gelegenheit abzuwählen. Es geht um eure Zukunft, und die ist denen wohl herzlich egal. Hauptsache, sie müssen beim nächsten Fest keinen unnötigen Meter zu Fuß gehen.



Yvonne Schwarte, 5110 Oberndorf