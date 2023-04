Söder will kein Endlager in Bayern

Ich lese in den SN: "Söder will an Atomkraft in Bayern festhalten" (SN, 17. April). Ich würde ihm vorschlagen, er soll sich gleich einmal auf die Suche nach einem Endlager in Bayern machen, vielleicht in der Nähe von München, dann würde die Zustimmung zu diesem Vorschlag gleich ganz anders aussehen. Denn selbst Atomkraftwerke fordern, den radioaktiven Abfall aber nach Niedersachsen exportieren, ist ja besonders perfide. Aber so sind sie eben die Populisten, alles viel zu kurz denken und überall den Senf dazugeben, um ein paar Stimmen einzuheimsen.

Josef Kepplinger, 4210 Neufelden