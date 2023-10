Söders Grenzschikanen?

Kaum hat Markus Söder die Wahl gewonnen, setzt er schon seine Ankündigung durch: Verschärfung der Grenzkontrollen?

Sonntag 15. 10. um 15 Uhr mit dem Railjet RJX62 nach München. Um circa 16 Uhr wird ein außerplanmäßiger Halt in Rosenheim angeordnet. Die Polizei kommt und kontrolliert im randvollen Zug seelenruhig die Reisedokumente aller Mitreisenden - der Zug muss am Bahnhof Rosenheim warten bis die Kontrollen abgeschlossen sind. Ergebnis: Ankunft mit circa 40 Minuten Verspätung in München. Etwa 300 Passagiere versuchen im Laufschritt noch Anschlüsse zu erreichen. Aber umsonst, mindestens drei ICE Anschlüsse unter anderem nach Hamburg und Basel werden nicht erreicht. In der "guten alten Zeit" wurde auch schon im Zug kontrolliert. Aber die Polizei stieg in Freilassing ein, kontrollierte während der Fahrt und stieg in Traunstein wieder aus - damals hat man die Anschlüsse in München noch erreichen können.



DI Dr. Thomas B. Reisner, 5020 Salzburg