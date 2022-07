Sofortige Verhandlungen

Zum Leitartikel "Der Unterschied heißt Robert Habeck" (SN, 13. 7.):

Herr Perterer, Sie schreiben zu Recht, dass die österreichische Bundesregierung (vor allem Bundeskanzler und Umweltministerin) ein trauriges Bild abgibt. Weiters formulieren Sie, dass der deutsche Wirtschaftsminister Habeck vorzeigt, wie man den Bürgern reinen Wein einschenkt, ohne sie sofort in Panik zu versetzen. Herr Habeck nimmt den Bürgern die Angst und verbreitet Zuversicht, schreiben Sie. Begründet wird Ihr Lob für Habeck mit: "Wenn jede und jeder mitmacht, dann können wir diese Krise bewältigen."

Was meinen Sie? Wenn wir alle gemeinsam kalt duschen und im Winter frieren? Wenn wir alle gemeinsam keinen Strom mehr haben? Wenn wir alle gemeinsam unsere Arbeit verlieren? Wenn wir uns alle gemeinsam nichts mehr leisten können, weil die Inflation davongaloppiert. Wenn wir alle gemeinsam das Klima weiter schädigen, weil plötzlich wieder Gas und Öl salonreif sind? Wird uns das alles helfen, die Krise zu meistern?

Nein! Und daher ist genau das Gegenteil der Fall:

Bei aller Kritik an der österreichischen Politik muss festgestellt werden, dass die deutschen Politiker, allen voran Herr Habeck und Frau Baerbock, die allerschlechteste Figur machen. Nicht nur, dass sie ihre grünen Prinzipien der Friedenspolitik, des Klimaschutzes und des Schutzes der Menschenrechte durch Waffenlieferungen, Nutzung von Öl und Kohle sowie durch Anbiederung an bisher gemiedene Staaten über Bord geworfen haben, hätten sie als Regierungsmitglieder in einem der politisch bedeutendsten Länder der Welt die Möglichkeit, die einzigen Maßnahmen zu fordern, die tatsächlich die Krise beenden könnten.

Und diese wären vor allem: Sofortige Friedensverhandlungen vehement einfordern, um den Krieg rasch zu stoppen, sofortiger Stopp der Waffenlieferungen, Ende des Wirtschaftskrieges gegen Russland.

Diese Macht haben die österreichischen Politiker nicht.

Dipl.-Ing. Gunther Fally, 5020 Salzburg