. . . solange bin ich Feministin!

Sehr geehrter Herr Füreder, vielen Dank für Ihren Leserbrief vom 2. 3. 2021, in dem Sie in einem Beispiel aufzeigen, wie die Gleichstellung von Frauen und Männern auch hierzulande noch nicht in allen Köpfen angelangt und Sexismus auch im beruflichen Umfeld immer noch verbreitet ist! In Anlehnung an den Spruch von Katharina Cibulka am Rathaus in Salzburg sage ich dazu: "Solange du für deinen Betrieb nur ,Lehrbuam' suchst und Frauen höchstens als Pinup-Girls in deiner Werkstätte sehen willst, bin ich Feministin!"



Monika Wölflingseder, 5102 Anthering