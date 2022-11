Solar-Paneele auf Kirchendächern

Einer der jüngsten Ausgaben des renommierten "New Economist" habe ich entnommen, dass sich Imame in Indonesien entschlossen haben, auf den Kuppeln der Moscheen Solar-Paneele zu installieren. Da habe ich mir überlegt, ob wohl andere Religionsgemeinschaften, vor allem in Regionen mit einem hohen Sonneneinstrahlungs-Potenzial, aber auch bei uns, diesem Beispiel folgen könnten?

Recherchen im Internet ergeben, dass es zu diesem Thema schon einige interessante Beiträge gibt, und dass dieses Thema lebhaft diskutiert wird, von Vertretern/-innen der Wissenschaft, Umweltbewegung, der Technik, den Kirchen oder vom Denkmalschutz. Kirchendächer sind oft hoch und steil, und viele Kirchen sind Ost-West ausgerichtet - ein hohes Photovoltaik-Potenzial auf den nach Süden ausgerichteten Dächern.

Inzwischen gibt es bereits eine Reihe von Beispielen von Kirchen-Photovoltaikanlagen in mehreren Ländern, darunter die Nikolai-Kirche in Dresden, wo in einem Kompromiss mit dem Denkmalamt eine "dezent gestaltete" Anlage installiert wurde. Die Elisabeth-Kirche ist die erste Kirche von Salzburg, bei der seit August 2022 die Arbeit begonnen hat, mit über 100 Modulen die Kirche, den Kindergarten und mehrere Haushalte zu versorgen.

Meiner Meinung nach lohnt es sich, dieses Thema auf einer breiten Grundlage von Bürgerbeteiligung, politischen Instanzen, der Kirche, technischer Beratung, und den Vorgaben des Denkmalschutzes zu diskutieren. Die Erfahrungen der bereits durchgeführten Vorhaben haben sich insgesamt als positiv erwiesen. Gremien der jeweiligen Kirchengemeinden, die letztlich zuständig sind, haben sich nicht zuletzt auf die Enzyklika von Papst Franziskus "Laudate Sí" berufen. Das "grüne" Energiepotenzial ist unbestritten, und die technischen Herausforderungen sind bewältigbar. Natürlich mag es Einwände verschiedener Art geben (etwa eine erhöhte Dachlawinen-Gefahr), aber zumindest könnte dieses Thema mehr Aufmerksamkeit verdienen, und vielleicht könnten so manche Kirchen nicht nur ihre Nacht-Beleuchtung reduzieren, sondern auch beim Gewinn von Solar-Energie eine Umwelt-Vorbildwirkung erlangen.





Dr. Christoph Stadel, 5303 Thalgau