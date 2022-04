Solaranlagen auf Salzburger Dächern

Der Artikel über eine nicht bewilligte Photovoltaikanlage auf einem Flachdach im Salzburger Nonntal (SN-Lokalteil vom 6. 4.) kann doch nur ein verspäteter Aprilscherz sein? Ich möchte lieber in einer Stadt und einem Bundesland leben, in dem Solardächer und Windräder ortsüblich sind und nicht ein Gestaltungsbeirat, kleingeistige Bürger und Organisationen (Alpenverein) die Energiewende verhindern. Wir unterstützen mit unserer Abhängigkeit von Gas und Öl Kriegstreiber in Russland und ein schnelles Fortschreiten des Klimawandels. Aber Hauptsache, in Salzburg bleibt alles so, wie es ist.

Warum nicht eine PV-Anlage auf dem Dach von Schloss Mirabell und der Festung? Das wäre das richtige Signal, um die Energiewende zu beschleunigen.



Mag. Fridolin Einböck, 5071 Wals