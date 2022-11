Solarausbau (PV) sinnvoll?

Bei ca. 1.800 Sonnenstunden/Jahr (20 Prozent) ist PV nur eingeschränkt nutzbar. Der Tagesstromverbrauch pro Haushalt liegt im Sommer bei ca. 10 kWh. Der Überschuss aus PV wird überwiegend in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Einspeisevergütungen sind steuerpflichtig, was oft nicht bedacht wird. Strom ist über das ganze Jahr auf dem Strommarkt zeitweise sehr günstig zu beziehen. E-Autos wären als Stromspeicher in Privathaushalten dafür nutzbar. Bei einer Fahrleistung von 12.000 km pro Jahr wird ein Auto nur ca. 300 Stunden gefahren. 96 Prozent der Jahresstunden sind Stehzeit. Die Batterien solcher Autos könnten zu jeder Jahres-, Tages- und Nachtzeit bei einer bidirektionale Nutzung netzentlastend und kostenmindernd verwendet werden. Entfallende Kosten für PV können bei den Kosten für E-Autos preismindernd bewertet werden. Voraussetzung dafür sind lediglich eine Nutzungsfreigabe sowie Smart Meter und Stundentarife der Stromanbieter.







Johann Haiden, 5101 Bergheim