Solarpaneele in der Altstadt erlauben

Zum Artikel "Wie der Ölausstieg zum Spießrutenlauf wird" von Heidi Huber (6. 4. 2022): Salzburg will bis 2030, also innerhalb der nächsten sieben Jahre, klimaneutral werden. Österreich nutzt zu rund 80% russisches Gas. Sehr viele Bewohner Salzburgs heizen mit Stadtgas, so auch wir. Wir würden gerne einen Teil unserer Energie über Solarpaneele beziehen.

Dem widerspricht die Altstadtkommission. Da wir in der Altstadtzone II liegen, werden Solarpaneele auf dem Dach aus ästhetischen Gründen nicht erlaubt. Kann es da nicht eine Ausnahmeregelung oder eine Notfallgenehmigung geben, bevor diese Notsituation tatsächlich akut wird?

Ich verstehe die Bürokraten überhaupt nicht. Wäre es nicht logisch, den Energiebeitrag von Privaten zu begrüßen, zumal sie die Last auf dem öffentlichen Netz erleichtern? Wer kann hier weiterhelfen?



Daniel Blau, 5020 Salzburg