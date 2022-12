Solche Gesetze sind aus der Zeit gefallen

Zu "Bürger wollen mehr Freiheit bei Energiewende" (SN-Lokalteil vom 12. 12. 2022): Mit Kopfschütteln habe ich lesen müssen, dass den Eigentümern einer Wohnhausanlage in der Reichenhaller Straße eine Photovoltaikanlage aus Gründen der "Altstadterhaltung" verwehrt wird. Offensichtlich bewertet unser Altstadt-Schutzgesetz die beleuchteten Glasfassaden von internationalen Ketten positiver als unscheinbare Glasplatten auf Dächern.

In Zeiten der Energiekrise wird also Energieverschwendung erlaubt und saubere Energiegewinnung verboten, weil Mozart und so. Wie aus der Zeit gefallen sind solche Gesetze eigentlich? Liebe Politik, die Menschen wollen raus aus diesem fossilen Disneyland. Lasst sie einfach machen!



Martin Santner, 5020 Salzburg