Soldat tritt seine letzte Reise an

Der am 11. August 2020 in den "Salzburger Nachrichten" veröffentlichte Artikel "Nach langer Suche: Soldat kehrt heim" ist

in mehrerer Hinsicht bemerkenswert und zu Herzen gehend:

Eine Tochter hat jahrzehntelang darum gekämpft, das Grab ihres Vaters in Polen zu finden, der 1945 als "Deserteur" hingerichtet wurde. Der dortige

Pfarrer sandte den Abschiedsbrief an die Familie in Hallein. Der ehemalige Soldat, der sich im Widerstand befand, wird nun auf dem Kommunalfriedhof beigesetzt.

Im Henndorfer Tagebuch-und Schriftenarchiv befinden sich ähnliche Dokumente, die einer wissenschaftlichen Untersuchung dienen können und

manch ein Schicksal aufklären können.

Dies braucht Zeit und wird nicht verloren gehen.



RA Wichard von Schöning, 5302 Henndorf