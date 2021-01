In den letzten Wochen haben sich die Berichte über die dramatische Situation der Flüchtlinge in den griechischen Lagern, allen voran das Zeltlager Kara Tepe, gehäuft. Verschiedene Hilfsorganisationen sowie Künstler/-innen, die sich zum Teil vor Ort über die verheerenden und unmenschlichen Zustände informiert haben, appellieren an die Regierung, Flüchtlinge in Österreich aufzunehmen. Gemeinden bieten ihre Unterstützung im Rahmen der Initiative "Wir haben Platz" an, die Schauspielerin Katharina Stemberger hat über 3000 Plätze für Flüchtlinge zusammengetragen. Es fehlt lediglich die Einwilligung der Bundesregierung. Bundeskanzler Kurz und seine Parteifreunde beharren auf die "Hilfe vor Ort", die aber offenbar nicht ankommt, nicht ausreicht bzw. die Not nicht lindert. Offenbar zeigt sich der humane Gedanke und der Wille zur Unterstützung in der Zivilbevölkerung deutlicher als in der türkisen Truppe um Kanzler Kurz. Sebastian Kurz wird aufgrund der Covid-19-Situation nicht müde, an die Solidarität der Bevölkerung zu appellieren, um vulnerable Menschen zu schützen. Die Solidarität hat aber offenbar eine deutliche (Staats)grenze. Andere vulnerable Menschen werden wie Schachfiguren herumgeschoben, notleidende Menschen zum Spielball der Politik. Die elende Situation vieler Menschen wird von der EU sowie der österreichischen Bundesregierung in Kauf genommen, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Aufgepasst Kanzler Kurz: Der harte Kurs der Türkisen könnte auch eine abschreckende Wirkung auf potentielle Wähler/-innen haben!



Ingrid Ruff, Mag. Elisabeth Windtner, Mag. Andrea Hillebrand, 5071 Wals-Siezenheim