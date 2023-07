Auch ich gehöre zu der von Frau Mikl-Leitner angesprochenen "schweigenden Mehrheit", bin jedoch laut ihrer Definition nicht "normal denkend", da ich die Verzweiflung der abfällig titulierten "Klimakleber" ob der Lage des Weltklimas und der daraus resultierenden Konsequenzen für uns alle durchaus nachvollziehen kann. Wem ihre Methoden zu extrem erscheinen und wer stattdessen auf Reden setzen will, dem muss ich leider entgegnen, dass es schon in meiner Jugend - und das war immerhin vor dreißig Jahren - hieß, es sei fünf vor zwölf, nur folgten dem Reden der letzten Jahrzehnte zu wenige und oft zu zögerlich gesetzte Taten. Einerseits wird auch vonseiten der Politik die Spaltung der Gesellschaft beklagt, andererseits wird weiter Öl ins Feuer gegossen und die Mehrheit gegen eine Minderheit aufgehetzt. Deshalb erscheint mir Herrn Koglers postwendende Kritik mehr als angebracht. Ein verantwortungsbewusster Politiker muss sehr auf seine Wortwahl bedacht sein und seine/ihre Aussagen selbstkritisch hinterfragen und gegebenenfalls korrigieren. Was all jene, die Kinder und Enkel haben, wohl eint, ist die Sorge um ihr Wohlergehen auf einer Welt, die an allen Ecken und Enden entweder brennt oder in Wassermassen versinkt. Solidarität mit unserer Jugend ist gefragt, sonst nichts.





Alexandra Cherni, 5440 Golling