Zu dem Artikel "Keine Freude mit Ideen zu Corona-Selbstbehalt" (SN, 14.9.): Unsere Gesellschaft ist eher überlebensfähig, so die Menschen sich an die "do ut des"-Regel halten. Es kann nicht sein, dass die einen das Corona-Risiko ernst nehmen und sich impfen lassen, die anderen das aber verweigern. Natürlich gibt es von jeder Regel Ausnahmen, aus welchen Gründen immer, aber grundsätzlich verlangt Gefahr verantwortungsvolles Agieren, demnach auch sich zum Eigen- und Fremdschutz impfen zu lassen. Wer das nicht will, soll und muss einen Corona-Selbstbehalt in Kauf nehmen, im Sinne von Solidarität vor Egoismus!





Mag. Maximilian Edelbacher, 1190 Wien