Solidaritätskonzerte - wo bleiben die Schlagersänger?

Wie schon in der Vergangenheit standen Musiker und Künstler auf und organisierten Konzerte etc., um gegen Hungersnot oder Atomkraft und wie jetzt gegen Krieg aufzutreten. Aber wo bleiben die Schlagerkünstler, die inzwischen auch Stadien füllen?

Haben sie immer noch Angst, Haltung zu zeigen, dass ihr gar nicht mal so "Heile-Welt-Image" leiden könnte? Ich finde das beschämend und letztklassig.

Also kommt raus und traut euch, egal ob man eure Musik mag oder nicht, eure Hilfe wird es in jedem Fall tun!

Chris Doelderer, 5400 Hallein