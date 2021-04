Das Kanzleramt nennt es "solides Ergebnis", dass uns die EU nunmehr 198.815 zusätzliche Impfstoffdosen, die uns nach dem Aufteilungsschlüssel ohnehin zugestanden wären, anstelle der von Herrn Kurz geforderten 400.000 genehmigt. Hätte sich Österreich den anderen 19 Staaten angeschlossen, die für bisher benachteiligte Länder wie Bulgarien, Kroatien, Slowakei u.a. ein Solidaritätsopfer erbrachten, wären es lediglich um rund 60.000 Dosen weniger gewesen. So sieht also unsere Dankbarkeit gegenüber den anderen EU-Staaten, die uns erst vor kurzem mit 100.000 zusätzlichen Dosen für das von der Epidemie stark betroffene Bundesland Tirol aushalfen, aus. Ich schäme mich für Herrn Kurz, der Österreich mit seiner Arroganz nicht nur zur Lachnummer in Europa macht, sondern - was noch viel schlimmer ist - als Land darstellt, dass zwar Hilfe gerne in Anspruch nimmt, aber nicht bereit ist, anderen in der Not zu helfen. Die passende Reaktion der anderen EU-Mitglieder werden wir wohl bald spüren. "So sind wir nicht" gilt leider nur für die überwiegende Mehrheit unserer Bevölkerung, nicht aber für Herrn Kurz und seine immer noch zu vielen Anhänger.

Reg.Rat Prof. Johann Turek, 2500 Baden