Soll alles der Gier geopfert werden?

Herr Karl Pumberger aus Koppl schreibt mir aus Seele, wenn er in seinem Leserbrief vom 23. 11. 2023 fragt: "Naherholung oder Massentourismus". Ich erinnere mich noch genau, als eine couragierte Gruppe von Leuten aus der Gegend versuchte, die 380-kV-Leitung über den Nockstein zu verhindern, was ja leider nicht gelungen ist und dort jetzt sogar ein sogenannter Bananenmasten aufgestellt wurde, was für mich keine Verschönerung, sondern eine Verhöhnung ist.

Und jetzt das! Ebendort eine Seilbahn auf den Gaisberg! Soll denn alles dem Mammon und der Gier geopfert werden? Es gab ja schon einmal vor vielen Jahren von Parsch auf die Judenbergalm einen Sessellift, der wegen Erfolglosigkeit eingestellt wurde.

Lasst uns doch noch ein paar Naherholungsgebiete, die nicht durch technische Aufstiegsmöglichkeiten zum Massentourismus verkommen. Es genügt ja, wenn die Landschaft durch Riesenmasten verschandelt wird, Banane hin oder her!



Josef Blank, 5061 Elsbethen