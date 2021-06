Sollen Kinder gegen Corona geimpft werden?

Ich möchte meine Meinung zu dem am 4. Juni veröffentlichten Artikel "Sollen wir Kinder gegen Corona impfen lassen?" ergänzen. Da ich selbst dieser Gruppe angehöre, möchte ich gerne hier meinen Standpunkt darlegen. Ich finde, dass wir Kinder und Jugendliche uns impfen lassen sollen, da wir gut 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung ausmachen und momentan ein Viertel aller Erkrankten Kinder und Jugendliche sind. Um uns und andere, unsere Großeltern, Familienmitglieder und Freunde zu schützen ist es notwendig, sich impfen zu lassen. Ein weiterer Punkt ist: Um die Herdenimmunität zu erreichen, benötigen wir ca. 7 Prozent Geimpfte! Wenn wir die Skeptiker, Impfgegner und die Jugendlichen zusammenzählen, werden wir die Herdenimmunität nur schwer erreichen und somit kein Ende der Pandemie erleben. Es gibt mir auch ein besseres Gefühl, wenn ich geimpft bin und ich mich wieder ohne Bedenken mit anderen Menschen treffen kann. Wenn ich wieder mit der Familie in den Urlaub fahren, einfach wieder alles tun kann, was ich vorher gerne gemacht habe, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.



Leon Pichler, 4. Klasse der Private Mittelschule Michaelbeuern, 5166 Perwang am Grabensee