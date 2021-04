Sollen unsere Wälder zu Funparks verkommen?

Dass unsere Wälder allein schon klimabedingt zu Sanierungsfällen geworden sind, ist hinlänglich bekannt und wird allseits eingeräumt. Unser gesellschaftliches Bekenntnis dazu darf sich aber nicht in "Klimademos in der Stadt erschöpfen", während im Wald genau konträr gehandelt wird. Ein Sanierungserfolg ist daher allein schon aus der ständig zunehmenden Übernutzung durch immer neue Trendsportarten absolut unrealistisch. Diente der Wald bislang der Ruhe und Erholung suchenden Bevölkerung, werden Geh-/Wanderwege heute von Mountainbikern für Spaziergänger - beispielsweise am Heuberg - absolut unpassierbar gemacht. Diesen Vorwurf setzen sich Downhiller erst gar nicht aus, indem sie Trails u.a. am Heuberg "querwaldein" und ohne jegliche Rücksicht auf Flora und Fauna anlegen. Der Versuch, dies mit dem stark steigenden Verkaufszahlen von Mountainbikes zu erklären bzw. zu rechtfertigen, ist wohl mehr als hanebüchen. Dieses Argument würde ja auch auf SUVs, Quads und Trialmotorräder zutreffen. Wenn der Schutz des Ökosystems nicht ein reines Lippenbekenntnis bleiben soll, sind Politik und Behörden dringend aufgefordert, dieser Entwicklung zumindest durch rigorose Anwendung des Forstgesetzes Einhalt zu gebieten.





Hermann Lackner sen., 5300 Hallwang