Sollte man Jagdpraktiken nicht auch hinterfragen?

Tatort: Köstendorf. Eine ganz kurze Chronologie einer Drei-Bauern-Ortschaft soll nur einige Jagdheldentaten aufzeigen.

Vor gut zehn Jahren haben Köstendorfer Jäger bei uns ein Rentier erschossen, das in Thalgau aus einem Gehege ausgebrochen ist (dieses war zahm und für eine Weihnachtsattraktion gedacht). Vor ca. drei Jahren hat ein Jäger exakt um Mitternacht bei uns ein Wildschwein angeschossen. Nach drei Tagen wurde es verendet aufgefunden. Im letzten Jahr fährt der selbe Jäger an unserem Haus vor und schießt, wie im Wilden Westen, aus dem Auto eine Krähe vom Baum. Vor einigen Tagen, in der fortgeschrittenen Abenddämmerung, hat ein Jäger bei uns einen Rehbock angeschossen, am Tag darauf wurde mit Hunden danach gesucht.

Wenn ich als Grundbesitzer aus der Jagdpacht aussteigen will, brauche ich ca. 114 Hektar zusammenhängendes Gebiet, also nicht machbar. Einen Nachbarn dazu zu bewegen ist schwierig, denn die Jagdherren fungieren gerne als Gemeindevertreter, in der Grundverkehrskomission usw. und heben exakt dann die Hand, wenn der Herr Bürgermeister das Zeichen dafür gibt. So geschehen beim geplanten Gewerbegebiet, beim Eisenbahnprojekt und einigen mehr. Wenn man Landwirte, Schlachthöfe und Tiertransporte kontrolliert, müsste man nicht auch solche Jagdpraktiken hinterfragen?

Alle Weidmänner über einen Kamm zu scheren, wäre unfair. Aber mir ist klar, selbst Kaiser Franz Josef war ein begnadeter Jäger, ob dieser die Wildtiere auch nur angeschossen hat und qualvoll verenden ließ, ist mir allerdings nicht bekannt.







Franz Hutticher, 5203 Köstendorf