"Sommer im Herbst?" wird auf der Wetterseite der SN vom 26. September vom Meteorologen Maximilian Stärz gefragt. 25 bis 50 Prozent mehr Sonnenstunden als im Schnitt und 3 bis 4° Celsius über den Durchschnittstemperaturen in Septembermonaten. Derartige Entwicklungen sind wir wegen des Klimawandels bereits gewohnt. Und doch unterscheidet sich dieser September von einem Sommermonat. Die Tage werden schnell kürzer und es kühlt bereits am Abend und dann in der Nacht bis zum Morgen stark ab, bis auf 10 °Celsius. Deswegen kann man gut schlafen. Auch am Vormittag setzt man sich lieber mit einer Jacke ins Freie, obwohl die Sonne scheint. Es wird erst am Nachmittag warm, mitunter bis 25° Celsius.Die Tagestemperaturspanne ist mit 15° Celsius schon so hoch, dass man mit einem T-Shirt nicht mehr durch den ganzen Tag kommt. Das bleibt dem Sommer vorbehalten.



Peter Krismer, 5020 Salzburg