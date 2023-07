Sommerfahrplan mit Verbesserungen

Der jetzige Sommerfahrplan entspricht in seiner Grundausführung dem Sommerfahrplan 2014, alle Linien nur viertelstündlich. Die Verkürzung der Linien 22 und 27 ist unerfreulich, wie der Halbstundentakt auf der Linie 12. Gleichzeitig wurde der Nachtverkehr geändert, endlich ein Nachtwerkswagen über Lehen und Maxglan eingeführt und der Vormittagsverkehr an Sonntagen merklich verbessert. Die Salzburg AG hat damit einige Kritikpunkte der letzten Monate und aus dem Kontrollausschuss zum Vorteil der Fahrgäste und des Personals in Angriff genommen. Der neue Vorstand Baminger steht zu seinem Wort, alles Mögliche zur Verbesserung der untragbaren Zustände zu tun.

Für den Herbst dürfen wir vermutlich wieder den Fahrplan erwarten, der vor dem Sommerfahrplan gültig war, also kein 10-Minuten-Takt. Dazu fehlt weiterhin das Personal.

Ich hoffe gleichzeitig, dass die Subventionen für die Taktverdichtungen auf den Linien 2 und 4, die seit Jahren im Sommer auf Kosten der Stadt gezahlt werden, heuer nicht fließen, weil die Leistung schlichtweg nicht erbracht wird.



Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen