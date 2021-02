Sommerferien nicht verkürzen

Und wieder einmal verlangt unser oberster Bildungsexperte Andreas Salcher, dass Ferien, diesmal hat er es auf die Sommerferien abgesehen, verkürzt werden sollen. Ich erlaube mir, an seiner Expertise zu zweifeln, denn er hat vermutlich wenig Kenntnis davon, mit welcher Intensität in den letzten Monaten etwa an meiner Schule, der Handelsakademie und Handelsschule Neumarkt am Wallersee, gearbeitet wurde.

Es gab für die Schülerinnen und Schüler Onlineunterricht laut Stundenplan. Zudem hatten sie ihre Aufgaben zu erledigen, wir Lehrerinnen und Lehrer standen ihnen bei der Bearbeitung dieser natürlich auch außerhalb unserer Unterrichtszeit zur Verfügung. Der Arbeitsaufwand war für alle Beteiligten enorm und unsere Schülerinnen und Schüler verdienen meinen Respekt dafür, dass sie die letzten Monate durchgehalten haben. Dass nicht immer alle am Unterricht teilnehmen, das ist leider auch im Präsenzunterricht so.

Nicht alle Details des Lehrplans konnten erfüllt werden, doch die jungen Leute haben neben den Inhalten der Unterrichtsfächer viel Wertvolles für ihr Leben mitgenommen: Selbstmotivation, Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, sich nicht unterkriegen zu lassen, obwohl sie immer wieder als "verlorenen Generation" bezeichnet werden.

All das werden zukünftige Arbeitgeber sehr wohl zu schätzen wissen.

Deshalb macht es mich einfach nachdenklich, traurig und wütend zugleich, dass ein Bildungsexperte den am Schulbetrieb beteiligten Personen so wenig Wertschätzung entgegenbringt und tretmühlenartig bei jeder Gelegenheit in populistischer Art und Weise eine Verkürzung der Ferien fordert.



Mag. Elisabeth Fritz, 5302 Henndorf