Sommerschule - der österreichische Weg

Nachdem unsere Regierung großspurig den Ausbau der Sommerschule verkündet hat, muss sie jetzt zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, dass in vielen Regionen zu wenig PädagogInnen zur Verfügung stehen. Typisch Österreich könnte man sagen. Anstatt vorher zu eruieren, wieviel LehrerInnen überhaupt Interesse haben, wird gleich etwas - nach dem Prinzip "Wir machen (irgend)was" - verkündet. Und wer steht jetzt wieder in einem schlechten Licht da? - richtig; die LehrerInnen. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieses Schuljahr nicht nur für die SchülerInnen ein sehr herausforderndes war, sondern auch für die PädagogInnen. So wie viele andere Berufsgruppen auch, waren die LehrerInnen in diesem Schuljahr äußerst gefordert und haben es mit sehr viel zusätzlichem Engagement und Einsatz, allen Widrigkeiten zum Trotz, größtenteils, im Sinne der SchülerInnen, bravourös gemeistert.





Mag. Alexander Schneider, 8962 Gröbming