Sonderbriefmarken zur Gewinnmaximierung?

Stellungnahme anlässlich der Präsentation der Sonderbriefmarke "100 Jahre Salzburger Festspiele" im Jänner 2020 (SN vom 16. 1. und 21. 1. 2020): Natürlich ist dieses Jubiläum ein würdiger Anlass, auch eine Sonderbriefmarke herauszugeben - und dafür sei der Post AG gedankt. Nicht zu danken ist für die Gesamtheit der Begleitumstände.

Der Wert dieser Briefmarke beläuft sich auf 270 Cent. Es erhebt sich die Frage, welche Art von Briefen man mit einer solchen Marke überhaupt entwerten soll? Der Regeltarif beträgt 0,80 Euro für das Inland und 0,90 Euro für das Ausland.

Die Ausgabepolitik orientiert sich augenscheinlich mittlerweile an exotischen Ländern. Das betrifft die Briefmarkenmotive, deren Qualität, die Größe(!), den Umfang der Ausgaben und, nicht zuletzt, die Werte, die aufgelegt werden.

All das macht deutlich, dass es der Post AG anscheinend mehr um die Gewinnmaximierung gehen dürfte und in keiner Weise mehr um die Nutzung der Briefmarken ansich. Hauptsache, der Euro stimmt!

Allein im Jahr 2019 kamen weit über 50 unterschiedliche Ausgaben an den Schalter, zum Teil mit Fantasiewerten, die nur mehr dazu dienen, Sammlern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Hiezu als Beispiel: Briefmarkenausgaben 2019 (40 Briefmarken, 16 Briefmarkenblöcke): Kosten rund 560 Euro! Das ohne eine Anzahl selbstklebender Briefmarken sowie personalisierter Briefmarken, mit denen die Post natürlich zusätzlich Geld einnimmt. Zum Vergleich demgegenüber die Briefmarkenausgaben des Jahres 2001 (das Jahr vor Einführung des Euro als allgemeines Zahlungsmittel): 27 Briefmarkenwerte für rund 292 österreichische Schilling.

Wie soll z. B. ein Kind oder Jugendlicher bei diesen Kosten zum Briefmarkensammler werden? Abgesehen davon, dass es de facto sehr schwierig geworden ist, gelaufene Briefmarken zu sammeln.

Abschließend noch: Das Ziel ist offenbar nicht die Verwendung zur Entwertung von Briefsachen, sondern die Gewinnmaximierung. Briefmarken kann man nämlich nur mehr bei speziellen Postämtern erwerben, obwohl ja die Post ein zweifelsfrei funktionierendes Verteilungssystem zu Verfügung hat.



Norbert Sinn, 2263 Dürnkrut