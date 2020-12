Sonderschulen in Krise kaum erwähnt

Sehr geehrter Herr Bundesminister Faßmann! Wir sind die Schülerinnen und Schüler der Berufsvorbereitungsklasse an der Sonderschule Köstendorf im Flachgau des Bundeslands Salzburg. In den ersten Pressekonferenzen zu den coronabedingten Maßnahmen im Bildungsbereich wurden die Sonderschulen kaum erwähnt, es verärgert und kränkt uns sehr. Diese Vorgehensweise spiegelt die mangelnde Wertschätzung uns gegenüber, wir fühlen uns nicht wahrgenommen. Offenbar haben wir keine Lobby, die uns in der Öffentlichkeit vertritt.

Uns wird nicht zugetraut, dass wir auch im Distance-Learning weitgehend selbstständig arbeiten und lernen könnten. Wir möchten und sollten, um auf dem Arbeitsweg bestehen zu können, ebenso fit am Computer werden, wie es die Schülerinnen und Schülern der anderen Schultypen ermöglicht wird. Wir fühlen uns diskriminiert.

Die Schülerinnen und Schüler der Hannes-Schmidt-Schule, FÖ5, 5203 Köstendorf