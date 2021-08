Sonne in Olympia - tiefer Schatten in der Basis

Neben dem "Weißhaidinger-Wunder nach Plan" (Standpunkt Gerhard Öhlinger, SN v. 2. 8.) sucht Gerhard Öhlinger nach dem "Grundproblem des österreichischen Sports": Die fehlende Breite - ausgenommen Fußball und Skifahren - ist sein Resümee! Wo ansetzen?

Bei den Olympischen Spielen stehen die "Geschichte-Schreibenden-Helden" mit Medaillen im Mittelpunkt der Medien, und alle Verantwortlichen - Sportminister, Verbands-Spitzenfunktionäre - sonnen sich wochenlang mit ihnen. Was bis dorthin ganz unten an der Basis passieren muss, wissen die meisten nicht. Mit mehr als 40 Jahren Salzburger Leichtathletik auf dem Buckel (erfolgreiche Athletin, Trainerin, Schulkoordinatorin, Verbandsfunktionärin) sehe ich ganz nüchtern den Grund: Die wichtigste Zelle des Wettkampfsportes ist der örtliche Verein. Das sind vorwiegend ehrenamtliche Funktionäre, die mit ihrem Idealismus bereit sind langfristig Aufgaben zu übernehmen. Trotz sehr guter Anlagenstrukturen und finanzieller Unterstützung (LSO, Dachverbände) sind die Mühen einer Vereinsführung in der heutigen Zeit eher abschreckend!







Herta Viertbauer, Landesreferentin Salzburger Leichtathletikverband