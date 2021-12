Bei diesem wunderbaren Winterwetter zwänge ich mich doch nicht in ein, mit LED-Lampen beleuchtetes Shopping-Center! Es gibt auch noch Menschen, die am Sonntag gerne gut essen gehen und danach einen Verdauungsspaziergang an der frischen Luft machen, oder ein Kaffeehaus besuchen. Die "Netflixer" bleiben sowieso den ganzen Tag im Bett. Einkaufen am Sonntag ist - Gott sei Dank - nur in den USA gang und gäbe.

Egon Hofer, 9063 Maria Saal