Sonnigere Winter führen zu geringeren Heizkosten

Ein Punkt, der beim "Gejammer" über die gestiegenen Energiekosten leider nicht erwähnt wird, ist, dass durch die im Vergleich zu früher viel milderen und sonnigeren Winter die Heizkosten für die Haushalte stark gesunken sind. Wenn ich an meine Jugend in den 1980ern denken, da glühten die Heizkörper monatelang auf Hochtouren. Heute müssen wir in unserer Wohnung gerade mal von November bis etwa Mitte März heizen, und das meist nur für ein paar Stunden am Tag. In der Nacht wird sowieso abgedreht, oder auch wenn die Sonne in die Wohnung scheint. Leider hat man insbesondere bei jungen Leuten das Gefühl, dass sie eher sogar mehr heizen als früher. Dazu mein Hinweis in Bezug auf Umweltschutz und auf den CO2 Ausstoß: 26°C sind im Wohnzimmer im Winter nicht notwendig (die 26°C gibt es dann im Sommer gratis). Noch erwähnen möchte ich, dass sich als Nebenaspekt, dadurch das weniger geheizt werden muss, der CO2-Ausstoß auch etwas verringert.





Dr. Bernd Sommer, 8044 Graz