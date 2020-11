Sonntags im Gaisberg-Bus

Gästen und Einheimischen ermöglicht der Bus 151 vom Gaisberg aus eine sensationelle Augenweide unserer Bergwelt. Die Busse verkehren bei Schönwetter in kurzen Intervallen. Das erweiterte Angebot wird sehr gut angenommen. Am Sonntag, dem 22. 11. 2020, ergatterte ich bei der Talfahrt ab der Haltestelle Zistel um 12.05 Uhr gerade noch einen Sitzplatz. Neben mir sieben Fahrgäste mit Maske, allerdings war bei allen die Nase unbedeckt. "Entschuldigen Sie bitte, die Nasen sollten mit den Masken bedeckt sein", war mein höflicher Hinweis zum gegenübersitzenden Nachbarn. Gleich folgte ein abschätziges Murren. Dann der gegenübersitzende Herr zu mir: "Es gibt eh viel zu viele alte Menschen, da schadet's nicht, wenn sie weniger werden." Ich war sprachlos, besann mich, keine weitere Wortspende abzugeben, stand auf und begab mich in den hinteren Teil des Busses. Drei von ihnen stiegen in der Haltestelle Gersberg aus, die beiden restlichen Personen verließen den Bus beim Campus Gnigl. Also, eine Momentaufnahme der österreichischen Seele.



Erwin Krexhammer, 5020 Salzburg