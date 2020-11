Sonntagsarbeit vor Weihnachten

Wegen der misslichen Lage des Handels in Folge des neuerlichen Lockdowns mitten im für viele Geschäfte so überlebenswichtigen Weihnachtsgeschäft haben dessen Interessensvertreter angeregt, an den verbleibenden Sonntagen vor Weihnachten die Geschäfte offen zu halten, um das heuer ohnehin "verhagelte" Geschäftsjahr aufzubessern.

Für jeden Menschen mit ungetrübtem Verhältnis zur Arbeit ein naheliegender Gedanke, Versäumtes durch zusätzliche Anstrengung und Arbeit aufzuholen. Es würde auch gut zu den landauf landab zu hörenden Slogans wie "gelebte Solidarität", "z'samm halten" und "gemeinsam durch die Krise" etc. passen, und die nach diesem bedrohlichen wirtschaftlichen Einbruch erforderliche kollektive Kraftanstrengung tatkräftig befeuern. Irgendwann muss ja die Rechnung für das zum gegenwärtigen Zeitpunkt so notwendige "koste es, was es wolle" auch bezahlt werden.

Nicht so jedoch im Staate Österreich, hier wurde über Jahre hinweg der Begriff "Arbeit" schlecht geredet und mit negativen Konnotationen überhäuft, sodass jeder der arbeitet heute der sprichwörtliche "Depp" ist, dagegen aber jener, der sich wissend und mit Geschick im eng gestrickten Netz von Unterstützungen zu bewegen weiß, der "G'scheide" ist.

Überdies sind für viele Landsleute die "wohlerworbene Rechte" ein heiliges Gut, dass es um jeden Preis zu verteidigen gilt, ohne zu bedenken, dass all diese Errungenschaften, wie es auch der arbeitsfreie Sonntag ist, jeden Tag von allen neu erarbeitet werden müssen.

Thomas Gasser

