Sonntagsöffnung statt Kundenströme

Mit großem Interesse verfolge ich die Diskussionen um die Sonntagsöffnung im stationären Handel und möchte dazu Stellung nehmen. Ich bin der Meinung, dass es gut ist, wenn die Geschäfte am Sonntag geöffnet werden und will meinen Standpunkt gerne teilen.

Aus meiner Sicht hat die Öffnung der Geschäfte am Sonntag überwiegend positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Pandemie. Wenn die Geschäfte an einem weiteren Tag öffnen, ist der Kundenandrang an den anderen Tagen weniger intensiv und sie können mehr verkaufen. Das wäre in der Pandemie wenigstens ein kleiner Lichtblick für die österreichische Wirtschaft.

Mein Vorschlag wäre, dass die Geschäfte wenigstens an jedem zweiten Sonntag geöffnet werden. Somit werden sowohl die Mitarbeiter der Geschäfte als auch die Wirtschaft etwas entlastet.



Fabian Fuschlberger, Schüler der BHAK Hallein