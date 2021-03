Sorge um das Trinkwasser in Schleedorf

Pünktlich zum Weltwassertag war am 22. März 2021, auf Seite 21 in den "Salzburger Nachrichten" zu lesen: " . . .mehr als drei Milliarden Menschen riskieren täglich ihre Gesundheit, weil sie nicht wissen, ob ihr Wasser genießbar ist, und etwa die Hälfte der Weltbevölkerung - also 4,2 Milliarden Menschen - hat keine sauberen Sanitäranlagen."

Wir alle wissen, dass der Zugang zu sauberem Trinkwasser nicht selbstverständlich ist - auch im wasserreichen Salzburger Land ist sauberes Trinkwasser keine Selbstverständlichkeit. In Salzburg arbeiten tausende Menschen täglich für bestes Trinkwasser und sind sich ihrer Verantwortung bewusst.

In dieser Verantwortung hat die Wassergenossenschaft Schleedorf als öffentlicher Wasserversorger bereits vor mehr als vier Jahren auf die massive Gefährdung des Trinkwassers durch den geplanten Flachgautunnel hingewiesen. Wenn die ÖBB in ihren Unterlagen ausführen, dass der Ausfall der benachbarten Quelle BR-TD1 nicht ausgeschlossen wird und die Wasserversorgung durch den nächsten öffentlichen Versorger erfolgen soll, stellt sich die Frage, warum in den letzten Jahren nie mit diesem öffentlichen Versorger über eine Versorgungszusage gesprochen wurde.

Dem Einreichoperat der ÖBB zur Umweltverträglichkeitsprüfung ist zu entnehmen: "Aufgrund der geringen Überlagerung besteht das Potential von großräumigen Nachbrücken und progressivem Scherversagen infolge geringer Verspannung. Lokal besteht das Potential zum Ausfließen von kohäsionslosem, trockenem bis feuchtem Gebirge bzw. in Verbindung mit Grundwasser zum Ausfließen von Gebirge mit hohem Wassergehalt." Daher sind wir in großer Sorge um unser Trinkwasser!

Seit mehr als vier Jahren fordern wir von den Österreichischen Bundesbahnen spezielle Untersuchungen und Notwasserkonzepte. Liebe Verantwortliche der ÖBB: "Facta non verba!" Dialog, Austausch und ein gutes Miteinander sind wichtig. Aber Taten und Ergebnisse müssen den Gesprächen folgen!

Umweltverträgliche Verkehrswege sind wichtig - Trinkwasser für uns und viele nachfolgende Generationen ist überlebenswichtig!



Matthäus Wimmer,, Obmann der Wassergenossenschaft Schleedorf, Obmann des Dachverbands der Salzburger Wasserversorger, 5205 Schleedorf