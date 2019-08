Sorgen ums Steuergeld!

Im Lokalteil vom 27. 7. berichtet die SN über einen Sozialbetrug im Land Salzburg. Ganz besonders echauffiert sich Marlene Svazek von der FPÖ über den Missbrauch von Sozialleistungen und fordert konsequente Kontrollen in Form eines Erhebungsdienstes. In diesem Zusammenhang darf ich Frau Svazek einige Aktionen ihrer Parteifreunde in Erinnerung rufen, die dem Steuerzahler Unsummen gekostet haben und zum Teil immer noch kosten. Beispielsweise die unnötige Grenzübung vergangenes Jahr in Spielfeld, die laut "Standard", mit mehr als einer halben Million Euro Steuergeld zu Buche schlägt. Auch das Prestigeprojekt des ehemaligen Innenministers "Die berittene Polizei" ist kein Schnäppchen für den Steuerzahler. Bislang angefallene Kosten, so "der Kurier", an die zweieinhalb Millionen Euro und es ist fraglich, ob jemals eine berittene Einheit zum Einsatz kommt. Ein Schlag ins Gesicht dürfte für viele hart arbeitenden Steuerzahler auch die Hochzeitfeier der ehemaligen Außenministerin (FPÖ) gewesen sein. Kostenpunkt für die Sicherung des russischen Präsidenten, so die Tageszeitung "Presse", rund 220.000 Euro. Zweifellos, Sozialbetrug ist in keinster Weise zu tolerieren und gehört unterbunden und sanktioniert, aber die aufgedeckten Betrugsfälle stehen in keinem Verhältnis zu den steuerfinanzierten Eskapaden der FPÖ in den vergangenen Jahren. In diesem Land sind zunehmend mehr Menschen auf die Hilfe der Allgemeinheit angewiesen, aber es sind ganz sicher nicht Mindestsicherungsbezieher, die diesem Land viel Geld kosten, sondern opportunistische Politiker die mit Steuergeld verantwortungslos umgehen. Wenn sich Frau Svazek tatsächlich Sorgen um die Verwendung von Steuergeldern macht, dann sollte sie sich vor allem um die Kontrolle und Einhaltung der Wahlkampfkosten ihrer Partei im bevorstehenden Wahlkampf kümmern.



Mag. Anton Waltl, 5020 Salzburg