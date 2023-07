Sorgloser Umgang mit Styropor

Styropor wird aufgrund seiner wärmedämmenden Eigenschaften im Hochbau gerne verwendet, ob als Kugerl in Säcken für den Estrich oder als Platten zum Draufkleben auf Hauswände. Wenn man bei Baustellen genauer hinschaut, muss man leider oft feststellen, dass viel von diesem Material herumliegt und bei jedem Windstoß aufgewirbelt und in der Umwelt verteilt wird. Ist es Unachtsamkeit, Unwissenheit, Wurstigkeit oder Nachlässigkeit, die dazu führen? Ich weiß es nicht. Mir ist klar, dass auf den Baustellen Zeitdruck herrscht. Aber durch etwas mehr Achtsamkeit könnte man einen großen Teil dieser Umweltverschmutzung hintanhalten. Hier zwei Vorschläge: Werden Styroporreste in einem Container entsorgt - Container abdecken. Platzt ein Sack auf, der Styroporkugerl enthält - sofort einen Reservesack drüberstülpen. Die Krux an der Sache ist: Sind die Styroporkugerl einmal in die Natur gelangt, ist es unmöglich, sie von dort restlos zu entfernen. Darum appelliere ich dringend an Bauherrn, Bauträger, Bauaufsicht, Lieferanten und Verarbeitende, mehr Umsicht bei der Verwendung von Styropor walten zu lassen. Auch die Berufsschulen könnten hier einen Beitrag leisten und die Schüler für dieses Thema sensibilisieren.







Roswitha Podlesak, 5302 Henndorf