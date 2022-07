Sorgsamer mit der Natur umgehen

Ist es noch zeitgemäß, in Saalfelden auf der grünen Wiese mit der herrlichen Kulisse des Steinernen Meeres ein Golfhotel mit 300 Betten zu errichten? Ein riesiger Baukomplex in die Landschaft hineinbetoniert, an einem beliebten Spazier- und Radweg für Gäste und Einheimische. Hotelbetten gibt es in der Region zur Genüge, Maria Alm liegt nur einen Kilometer vom geplanten Hotelstandort entfernt. Müssen wir nicht endlich erkennen, dass wir im Gebirge Grund und Boden nicht im Übermaß zur Verfügung haben? Dass auch Energie und Wasser, die im Tourismus im großen Maß benötigt werden, begrenzt sind?

Die Personalsituation im Gast- und Hotelgewerbe ist kaum bewältigbar und nur mit ausländischen Mitarbeitern denkbar, die hier auch einen Wohnraum benötigen. Dieses Hotel auf der grünen Wiese, fünf Kilometer von Saalfelden entfernt, kann von den Gästen und Bediensteten nur mit dem Auto erreicht werden, was wiederum ein erhöhtes Verkehrsaufkommen hervorruft.

Wenn wir nicht endlich lernen, in Zeiten der Klima- und Energiekrise sorgsamer mit unserer Natur umzugehen, dann werden die Bagger auffahren und auch dieses Landschaftsidyll zerstören. Zum einzigen Vorteil von überreichen Anlegern und Immobilienentwicklern sowie für den Urlaub von ein paar Betuchten.



Gerlinde Bichler, 5760 Saalfelden