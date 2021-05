SOS Kinderdörfer weiterhin unterstützen trotz des Skandals

Zum Artikel Gewalt und Missbrauch in SOS-Kinderdörfern" (SN, 7. Mai): Soziale Organisationen, NGOs, Kirchen und Institutionen, die von Spenden leben, versuchen in der Regel Missstände unter den Teppich zu kehren.

Die SOS Kinderdörfer dagegen gehen nun ganz offen an die Aufklärung von Fehlern in zwanzig (!) afrikanischen und asiatischen Ländern heran. Es zeigt sich aber, dass es auch in so angesehenen und segensreichen Einrichtungen, wie es zweifellos die SOS Kinderdörfer sind, einzelne Menschen gibt, die Unrechtes tun. Diese Fehler Einzelner sollten aber nicht dazu führen, dass wir, insbesonders in Österreich, den SOS Kinderdörfern unsere finanzielle Unterstützung entziehen, sondern weiterhin durch unsere Spenden diese für Kinder so wichtige Einrichtung voll unterstützen. Für die umfassende Aufklärung der Missstände wünsche ich der Kommission viel Erfolg, um den guten Ruf von den SOS Kinderdörfern wieder her zu stellen.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg



