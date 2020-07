Sozialarbeit statt bedingte Strafe

Beim Lesen Ihres Artikels "Burschen beschädigten ,aus Spaß und Dummheit' 100 Autos: Prozess" (SN vom 2. 7.) konnte ich mich über so viel Unverschämtheit nur mehr wundern bzw. heftig ärgern. Gleichzeitig erhielt ich einen Bericht von Concordia, einem Sozialprojekt in Rumänien, das sich den ärmsten Familien und Kindern widmet. Nur ein kleiner Auszug dieses Briefes: "Wieder einmal leben die Familien von der Hand in den Mund . . . Ende September erst werden die Schulen wieder starten." Was geschieht mit den Kindern bis dahin? Auch in Rumänien müssen Eltern ihre Kinder seit Monaten zuhause betreuen. In den Slums ist das fast unmöglich. Es gibt kein Lernmaterial, kaum Raum für Konzentration, für Rückzug zum Lernen, von Videounterricht nicht zu reden.

Mein Vorschlag, der - ich weiß schon, nicht zu erfüllen ist - wäre, die Spaßvögel nach Rumänien zu schicken, damit sie sehen, wie arm die Menschen dort sind bzw. wie gut es ihnen hier in Österreich geht.

Ein Gerichtsurteil, das die beiden zu einer Sozialarbeit verurteilt hätte, wäre meiner Meinung nach besser gewesen als zwei bzw. fünf Monate bedingt.

Es war mir ein Bedürfnis, das von der Seele zu schreiben.







Ilse Pirner, 5020 Salzburg