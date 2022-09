Sozialberufe attraktiver gestalten

Herr Herzog fordert in seinem Leserbrief vom 22. 9., dass Frauen verpflichtend Zivildienst leisten sollten, um den Arbeitskräftemangel im Sozialbereich zu entschärfen. Er begründet das vor allem damit, dass Frauen zwar das Recht auf Gleichberechtigung für sich beanspruchen, aber die damit einhergehenden Pflichten nicht übernehmen würden.

In einer Welt, in der Frauen das Recht auf Gleichberechtigung nicht ständig einfordern müssen, weil es ihnen gewährt wird, in der Frauen keine Einkommensunterschiede hinnehmen müssen, in der Pflegetätigkeiten nicht zu 85% durch Frauen ausgeübt werden und in der sich Männer und Frauen die familiären Aufgaben so gerecht aufteilen, dass Frauen keine Pensionslücke haben, obwohl sie unzählige Stunden unbezahlter Arbeit für die Familie leisten (diese Liste ließe sich lange fortsetzen), in so einer Welt würde ich Herrn Herzog eventuell zustimmen.

Bis es so weit ist, sollte man vielleicht versuchen, die Sozialberufe so attraktiv zu gestalten, dass auch Männer daran Interesse zeigen. Denn wie Herr Herzog schon bemerkt: "Es steht in Österreich ein Heer an potenziellen Mitarbeitern zur Verfügung."



Mag. Ingrid Bauer-Bubendorfer LLM.oec, BA, 5020 Salzburg