Sozialdemokraten müssen der Bevölkerung dienen

Lieber Bundesparteivorsitzender der SPÖ! Liebe Landesparteivorsitzende der SPÖ! Es wird einmal höchste Zeit, dass in den Medien kolportiert wird, was Sache der SPÖ ist und es müssen diesbezüglich Beschlüsse im Bundesparteivorstand fallen und diese auch so kommuniziert werden.

Wir waren als SPÖ nicht in der Lage, trotz starker Landesorganisationen und drei regierender Landeshauptleute in den Bundesländern in dieser Funktion den Streit innerhalb von drei Jahren um den Bundesparteivorsitz zu lösen. Es hat dann einer Mitgliederbefragung bedurft, um diese Frage zu lösen, aber die Mitgliederbefragung wurde auch so durchgeführt, wie sie am Beginn nicht geplant war und total verwässert. Allein daraus sind auch personelle Konsequenzen zu ziehen.

Sie hat ein Ergebnis gebracht, welches zur Kenntnis zu nehmen ist und wie ich das Ergebnis des Bundesparteitags zur Kenntnis nehme, sind alle aufgefordert, das Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen und zum Wohle der Sozialdemokratie zu arbeiten, auch die Spitzenfunktionäre in den Bundesländern.

Man versucht jetzt immer wieder aus der zweiten Reihe die eine oder andere Stellungnahme abzugeben und das Spielchen beginnt wieder von vorne.

Liebe Freunde, wir haben in einem Jahr wieder Nationalratswahlen und wollen alle ein positives Ergebnis erzielen, so wird uns dies sicherlich nicht gelingen. Ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr viele Parteimitglieder gibt, die das gegenwärtige Spielchen satt haben und der Partei den Rücken kehren.

Es könnte aber auch angedacht werden, dass neben der bestehenden Partei eine parallele Parteiorganisation groß gezogen wird, die sich wieder dem sozialdemokratischen Gedankengut von der Basis, dem Menschen zu dienen und zu helfen, widmet und dies als Motto hat und sich nicht der Selbstzerfleischung hingibt.

Also wenn ihr wirkliche und ehrliche Sozialdemokraten seid, müsst ihr das Persönliche einmal zurück stellen und - so wie es wir als Fußvolk schon Jahre tun - der Bevölkerung dienen. Vor allem wäre es wichtig, wieder mehr Basisdemokratie zu machen, damit auch die in höheren Funktionen wissen, wo dem Menschen der Schuh drückt.

Packen wir's an und gehen wir den Weg gemeinsam, für eine starke Sozialdemokratie.





Alois Winkler, ein kleiner Funktionär und ehemaliger Bürgermeister einer kleinen Stadt, 5550 Radstadt