"Sozialdemokratie" klingt nach bedeutend mehr

Sehr geehrter Herr Dr. Purger, vielen Dank für diesen treffenden Kommentar.

Ich erlaube mir eine kleine Ergänzung:

Die Entwicklung des Namens der SPÖ finde ich interessant. Lange Zeit Zeit war "Sozialistische Partei Österreichs" ausreichend. Vor ca. 40 Jahren (noch unter Kreisky?) wurde der Name auf "Sozialdemokratische Partei Österreichs" aufgestockt. Grund war, nach meiner Erinnerung, die Verwechslungsgefahr mit den sozialistischen Parteien des Ostblockes. Diese Furcht habe ich als Armutszeugnis bewertet. Oder gab es damals große Zweifel, ob es innerhalb der SPÖ hinreichend demokratisch läuft?

In den letzten Jahren hat eine eigenartige sprachliche Entwicklung stattgefunden. In der Politik besteht ja eine große Neigung zu sprachlichen Blähungen - in diesem Bereich hat sich jedoch eine radikale Kürzung durchgesetzt. Man spricht nur mehr von der "Sozialdemokratie", soll damit suggeriert werden: "Die Demokratie sind wir"? Irgendwann hat ja angeblich ein großer Staatsmann gesagt: "Der Staat bin ich."

Das reale Gewicht der SPÖ ist laufend gesunken, als Kompensation klingt der gekürzte Name "Sozialdemokratie" nach bedeutend mehr!







Manfred Uttenthaler, 8053 Graz