Danke SN für dieses Gespräch mit Andreas Babler (30. Dezember): Es wird vielen, wie auch mir, sehr gut tun, zu lesen, dass es noch Menschen gibt, die Sozialdemokratie so verstehen, wie sie grundsätzlich gedacht war. Leider hat sich dieses Politikverständnis in den letzten Jahrzehnten immer mehr verwässert, man huldigte einer neoliberalen Geisteshaltung und liebäugelte in weiten Teilen auch einer Österreicher-zuerst-Haltung, wohl um keine Stimmen an die FPÖ zu verlieren. Es ist sehr enttäuschend, dass sich Ängste vor Flüchtenden für fast alle Parteien politisch instrumentalisieren lassen, statt ordentlich aufzuklären, sich kennen zu lernen, voneinander zu profitieren und eben gute, mögliche Lösungen für alle zu finden.

Maria Hanke, 5400 Hallein