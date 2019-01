Leserbrief zu "Polizei forschte Diebesbande aus" in den SN vom 19. 1. 19:

Die Polizei hat einer Bande in Salzburg das Handwerk gelegt hat. Gut gemacht, Polizei! Doch warum bezeichnet die Landespolizeidirektion die 13 Personen als "Bettlerbande aus Rumänien", obwohl überhaupt kein Bezug zwischen Betteln und den Straftaten wie Diebstahl und Handtaschenraub erkennbar ist? Ich befürchte, dass "rumänische Bettlerbande" letztlich ein Code ist, den alle verstehen sollen: Bettelnde sind die Kriminellen-Anderen. Seit Jahren werden bettelnde Menschen, die nicht "einheimisch" sind, in ein düsteres Licht gerückt - und zwar generell. So spricht unsere Polizei häufig von einem "Bettlermilieu", z.B. in Stellungnahmen zum Landessicherheitsgesetz. Als Forscher war ich mehrfach in Slums zu Gast, deren Bewohner zum Teil auch zum Betteln kommen. Ein "Bettlermilieu" habe ich bisher nicht entdeckt - weder hier noch in Rumänien. Vor einigen Jahren schrieb die Polizei: "Ein Großteil der Bettlergruppen ist einer ethnischen Minderheit zugehörig". Man fragt sich, wie die Polizei das auf der Straße identifiziert und amtlich registriert. Ins Gesicht geschaut und einen "Zigeuner" oder "Roma" erkannt? Liebe Polizei: Eure Aufgabe ist die Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, nicht die soziale Diskriminierung von Individuen, die ihre Menschenrechte wahrnehmen, in dem sie auf der Straße sitzen und um Almosen bitten.

Dr. Eberhard Raithelhuber, Assistenzprofessor, 5026 Salzburg