Soziale Medien durch Bilder statt Sprache geprägt

Zum Brief an die SN von Herrn Dr. Moser vom 14. 11. 2023 zur notwendigen Diskussion über Lesen kann ich nur gratulieren. Parallel zur auffallenden Zunahme der Leseschwäche beobachte ich schon eine Zeitlang die ansteigende Bereitschaft, bei kurzen beziehungsweise spontanen Mitteilungen in den sozialen Medien die Aussagen mit Schriftzeichen oder Bildern "aufzufüllen". Wenn ich etwas klar ausdrücken will, sind solche Bildchen entbehrlich und im Gegenteil eher verwirrend. Ich selbst verzichte beharrlich darauf. Felsritzungen oder -malereien gab es notwendigerweise in der Urzeit, weil man der Schrift nicht mächtig war. Wir können unsere Gedanken wunderbar mit Worten, wenn nötig auch mit entsprechender Schärfe oder feinem Wortwitz zum Ausdruck bringen.



Hans Royer, 8972 Ramsau