Sozialer Friede ist gefährdet

Österreich war auf Grund der gut funktionierenden Sozialpartnerschaft Vorzeigeland, was die minimalen Streikstunden anlangt. Das scheint sich nun krass zu verändern. Streik bei den Metallern wurde abgewendet. Nicht so bei den Eisenbahnern, die Dank der starken Gewerkschaft fast alle Räder für einen Tag still stehen ließ. Anders wird es beim Handel aussehen, wenn es zum Streik kommt, wird er nicht lückenlos sein. Damit verbinde ich eine Erinnerung an meine Lehrzeit. Erstmals in der Geschichte streikten die Salzburger Handesangestellten 1951. An der Straßendemonstration konnte ich nicht teilnehmen, weil uns der Lehrherr einfach im Geschäft eingesperrt hatte. Aber zurück zur heutigen Lage. Um die enormen Teuerungen und das Leben für viele überhaupt noch bewältigbar zu machen ist ein solidarisches Handeln Aller dringend geboten. Egoistische Einzelinteressen dem Allgemeinwohl zurückgestellt werden und die Politik muss für die ein gezieltes Abfedern der Teuerung bei lebenswichtigen Erfordernissen sorgen. Nur so kann der soziale Friede in unserem Land gesichert werden.







Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg