Sozialjahr in Bolivien angestrebt

Wissen Sie, wo Potosí liegt? Ich habe es vor kurzem auch nicht gewusst. Das ist eine Stadt in Bolivien auf 4000 Meter Höhe, unterminiert ist mit lauter 160 Zentimeter hohen Gängen, in denen Silber und Zinn abgebaut wurde. Dort gibt es natürlich viele arme und verlassene Kinder, die in Heimen untergebracht sind und versorgt werden (sollten). Mein Enkel hat sich nun für ein Sozialjahr nach der Matura dorthin gemeldet. Er muss nun schnellstens Spanisch lernen und will dorthin fliegen und im Kinderheim mitarbeiten. Ich finde das unglaublich mutig und bin sehr stolz auf ihn.

Monika Jäger, 5020 Salzburg