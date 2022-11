Sozialleistungen vor Missbrauch schützen

Die starke Leistungsbereitschaft und der dadurch erreichte hohe Lebensstandard

in Österreich und Europa hat in den letzten Jahrzehnten ein Sozialsystem

ermöglicht, das weltweit eines der Besten ist. Das Problem dabei: Es differenziert zu wenig zwischen den Leistungsunfähigen und den Leistungsunwilligen. Die Leistungsunfähigen verdienen unsere volle Solidarität, die Unwilligen nicht. Würden Letztere nicht als Trittbrettfahrer viele Mittel abziehen können, hätte man noch viel mehr für Erstere, um diese noch besser unterstützen zu können.

Ähnliches gilt für Asylsystem und Menschenrechte. Was in den 50ern errungen wurde, wird heute durch einen Ansturm an teils nicht Asylberechtigten, die in ein Sozialsystem einwandern möchten, und andrerseits durch extensive Auslegung der Menschenrechte durch den EU Gerichtshof ad absurdum geführt.

So versteht kein Mensch, dass nicht asylberechtigte Straftäter nicht in ihr Heimatland abgeschoben werden können, sondern weiter die Segnungen unseres Sozialsystems genießen können.





Karl Popp, 5101 Bergheim