Sozialversicherung ist entscheidend

Zu Herrn Zethofers Brief an die SN vom 18. 11. möchte nur darauf hinweisen, dass hier ein falscher Eindruck der Abgaben (jawohl, nicht Steuern) vermittelt wird. Bei dem gewählten Beispiel wird total verschwiegen, dass für die ersten 11.000 Euro (nach Abzug der Sozialversicherungsbeträge vom Bruttogehalt) gar keine Steuer anfällt, die Sozialversicherung aber, in der auch die Pensionsversicherung enthalten ist, ist aber für die Pensionshöhe entscheidend. Dies allen ins Gewissen geschrieben, die locker wegen Work-Life-Balance und ähnlichen fürstlichen Gedanken Teilzeit als genügende Arbeit betrachten. Alle Frauen, die womöglich alleinerziehend sind oder aus anderen Gründen keine Vollzeit schaffen, können da ein verzweifeltes Lied singen! Langfristiges Denken ist angesagt.

Ing. Werner Willimek



, 2540 Bad Vöslau